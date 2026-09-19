Ужасная трагедия: на Киевщине вследствие вражеской атаки погибли мать и двое маленьких детей. Фото

В субботу, 19 сентября, российские войска ударили по Киевской области. Вследствие атаки РФ в Фастовском районе погибли женщина и двое маленьких детей – девочка и мальчик.

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Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. "Нет слов, которые могли бы передать боль от этой утраты. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это непоправимая трагедия", – написал он.

Также в Фастовском районе вследствие атаки были повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.

"Враг в очередной раз уносит жизни мирных людей и разрушает гражданские объекты", — написал Ткаченко.

Он добавил, что службы продолжают работать на местах ударов и фиксировать последствия атаки РФ.

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В Главном управлении Национальной полиции в Киевской области уточнили, что правоохранители получили сообщение о пожаре в доме в поселке Глеваха Фастовского района. По предварительным данным, возгорание произошло в результате попадания вражеского БпЛА.

"К сожалению, вследствие атаки погибли три человека. Среди них 39-летняя женщина и ее 2-летний сын, а также 3-летняя девочка. Также пострадала женщина. Поврежден частный дом", – говорится в сообщении.

Удары россиян по Киевщине продолжаются практически без перерыва, отметили в администрации. Мы писали о том, что в области работали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в разных районах. Также есть пострадавшие вследствие российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в субботу, 19 сентября, нанесла очередной удар по Киеву. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.

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