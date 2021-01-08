Киевский метрополитен предупредил об ограничениях во время локдауна

Некоторые станции метро в Киеве могут ограничивать вход для пассажиров во избежание большого скопления людей во время действия локдауна в Украине с 8 по 24 января.

Об этом в сообщении Киевского метрополитена в Twitter. Отмечается, что такие меры будут предприниматься для соблюдения карантина.

"Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий", – сказано в сообщении.

В целом с 8 по 25 января метро будет работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, на время локдауна в Украине, с 8 по 24 января, без изменений будет работать общественный транспорт и аптеки. При этом в магазинах запрещено продавать некоторые непродовольственные товары.

Также в обычном режиме продолжит работу весь транспорт на территории стран: междугороднее, международное, авиа- и железнодорожное сообщение.