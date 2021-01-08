Врач оценил вероятность появления 'COVID-21'

Если коронавирус в результате мутаций подвергнется существенным изменениям, вакцину от COVID-19 необходимо будет несколько подкорректировать. Вероятность появления нового коронавируса в ближайшее время невелика.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-иммунолог Борис Донской. "Даже если этот вирус подвергнется существенным принципиальным изменениям в своем антигенном составе, всего-навсего придется немножко менять дизайн прививки, именно антигенной составляющей. Это ничего существенно не изменит", – отметил он.

По оценкам медика, вероятность того, что произойдут кардинальные изменения COVID-19 и он превратится в фактически новый, "COVID-21", пока невелика.

"Я не думаю, что так произойдет. Шансы на это, безусловно, есть. Однако, мы уже прошли на две трети тот путь, который раскрутила фарминдустрия", – отметил он.

В то же время врач предположил, что "со временем образуется коронавирус, который будет настолько не похож на своего предшественника, что люди, переболевшие "старым", уже не будут принципиально защищены от "нового".

"Вероятность такого есть. Однако, скорее всего, это будет через годы", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 31 декабря Всемирная организация здравоохранения приняла решение, согласно которому разрешается экстренное использования вакцины производства Pfizer и BioNTech. В организации заявили, что преимущества ее использования компенсируют возможные риски.