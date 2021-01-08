В Украине число новых зараженных превысило тех, кто поборол COVID-19
По состоянию на утро пятницы, 8 января, в Украине официально подтверждено 1 105 169 случая коронавирусной инфекции. Из них 5 676 – обнаружено за прошедшие сутки. При этом лишь 5 131 пациентов побороли COVID-19.
В стране умерли уже 19 588 человек (+83 за сутки), а 778 345 пациентов полностью победили болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
Осуществлено тестирований в сутки – 20 192 (в частности методом ПЦР – 16 152, методом ИФА – 4 040). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 733 555.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 438 случаев;
Винницкая область – 107 случаев;
Волынская область – 107 случаев;
Днепропетровская область – 376 случаев;
Донецкая область – 384 случая;
Житомирская область – 358 случаев;
Закарпатская область – 96 случаев;
Запорожская область – 358 случаев;
Ивано-Франковская область – 106 случаев;
Киевская область – 371 случай;
Кировоградская область – 8 случаев;
Луганская область – 113 случаев;
Львовская область – 331 случай;
Николаевская область – 418 случаев;
Одесская область – 274 случая;
Полтавская область – 115 случаев;
Ривненская область – 146 случаев;
Сумская область – 235 случаев;
Тернопольская область – 101 случай;
Харьковская область – 191 случай;
Херсонская область – 192 случая;
Хмельницкая область – 263 случая;
Черкасская область – 146 случаев;
Черновицкая область – 152 случая;
Черниговская область – 290 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в мире за 7 января выявлены почти 821 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.