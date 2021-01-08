Степанов ответил на главные вопросы о локдауне в Украине

Локдаун, или "карантин зимних каникул" (8-24 января) ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода COVID-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников.

Об этом на своей странице в Facebook 8 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он также уточнил, какие заведения смогут работать во время жестких ограничений (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Министр пояснил, в чем целесообразность усиления карантина, если количество случаев коронавируса в последнее время снижалось.

По словам Степанова, прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики COVID-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.

"Поэтому усиленный карантин – это, в частности, способ предотвратить перегрузку медицинской системы", – отметил министр.

Он добавил, что сейчас ⅓ всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава пояснил это тем, что люди во время праздничных отпусков стали реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве уже в первый день жесткого карантина – 8 января – заметили нарушения правил локдауна в местах новогодних развлечений на ВДНХ, Софийской площади и даже под Офисом президента.

Репортаж о том, как рынки и магазины Киева соблюдали жесткий карантин, можно посмотреть по ссылке.