Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим

Станом на п'ятницю, 8 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися більш 88,5 млн осіб. За минулий день виявлено майже 821 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.

Всього від хвороби померли понад 1,9 млн пацієнтів, а побороли хворобу – більш 63,6 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 274 тисяч (всього 22 млн), Бразилії – 87 тисяч (8 млн) і Великобританії – 54 тисячі (3 млн).

В Європі за минулу добу найбільше інфікованих крім Британії виявили в Німеччині – 28 тисяч (1,9 млн), Росії – 24 тисячі (3,3 млн) і Франції – 22 тисячі (2,7 млн).

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні діагностовано 1 105 169 випадків COVID-19. Померло 19 588 пацієнтів, одужали – 778 345.

Український лікар оцінив ймовірність появи "COVID-21".

В Україні з 8 січня заробив локдаун "зимових канікул".