Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим

Станом на п'ятницю, 8 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися більш 88,5 млн осіб. За минулий день виявлено майже 821 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.

Всього від хвороби померли понад 1,9 млн пацієнтів, а побороли хворобу – більш 63,6 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 274 тисяч (всього 22 млн), Бразилії – 87 тисяч (8 млн) і Великобританії – 54 тисячі (3 млн).

В Європі за минулу добу найбільше інфікованих крім Британії виявили в Німеччині – 28 тисяч (1,9 млн), Росії – 24 тисячі (3,3 млн) і Франції – 22 тисячі (2,7 млн).

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Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим
Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим
Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 8 січня: встановлено новий добовий рекорд по хворим
Головне за 8 січня:

  • Станом на ранок п'ятниці, 8 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 105 169 випадки коронавірусної інфекції. З них 5 676 – виявлено за минулу добу. При цьому лише 5 131 пацієнтів побороли COVID-19.

  • Міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заявив, що вакцинація населення від коронавірусу може вимагатися повторно кожні шість місяців або щорічно.

  • Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге сказав, що мутований варіант коронавірусу може замінити інші в Європі і частини Азії. Цей штам виявили в 22 європейських країнах.

  • 8 січня в Україні почався жорсткий карантин (локдаун) проти поширення COVID-19.

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