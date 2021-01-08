В Минздраве объяснили, почему нельзя продавать носки в магазинах и где купить батарейки

Хозяйственные, детские товары, а также одежда и обувь не являются предметами первой необходимости, поэтому их запретили продавать в магазинах во время локдауна в Украине. Однако их можно купить в киосках.

С таким объяснением выступили в Министерстве здравоохранения, сообщается на сайте правительства. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ранее люди ездили в супермаркеты исключительно за такими товарами, а не продуктами питания.

"Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины" – отметил Ляшко.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в киосках ограничений на продажу таких товаров нет

"Постановление не предусматривает прекращение такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", – сказал он, уточнив, что риски инфицирования на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении.

Также запрет не распространяется на продажу табачных изделий в супермаркетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 8 по 24 января действует локдаун. В первый день карантинных ограничений супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на полках, ссылаясь на постановление Кабинета министров. Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.