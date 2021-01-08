ВОЗ проверит, есть ли в Украине британский мутант COVID-19

Украина 19-21 января направит первые образцы для проверки на наличие британского штамма коронавируса.

Их доставят в определенную Всемирной организацией здравоохранения лабораторию, которая функционирует на базе клиники "Шарите" в Берлине, заявил агентству "Интерфакс-Украина" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Образцы будут отобраны до 14 января у больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, зарегистрированных на территориях со значительным уровнем распространения инфекции, у больных с тяжелым течением болезни и/или с опытом путешествия в Великобританию", – пояснил он.

Главный санврач добавил, что ВОЗ призвала все страны начать исследования циркуляции нового варианта вируса.

По его словам, отобранные образцы будут храниться при температуре ниже 70°С и без повторного размораживания и замораживания.

Всего планируется, что Украина в 2021 году будет направлять в лаборатории, которые определит ВОЗ, 150-200 образцов вируса в месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 января в новую мутацию коронавируса, которая впервые была обнаружена в Великобритании, зафиксировали в более 40 странах.

Ранее в ВОЗ заявили, что британский и южноафриканский штаммы COVID-19 не приводят к более тяжелому течению болезни.