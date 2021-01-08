Степанов ответил на попытку регистрации в Украине российской вакцины

Российская вакцина против коронавируса"Спутник V" прежде чем попасть на рынок Украины должна пройти проверку.

Такое заявление в пятницу, 8 января, на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя информацию о том, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине российского препарата.

"Это только заявка. Далее должны подать регистрационную форму, подробное досье, в котором необходимо отразить безопасность вакцины и результаты всех трех фаз клинических испытаний. Мы должны увидеть не политические лозунги, а реальную эффективность вакцины", – отметил он.

Степанов подчеркнул, что вокруг "Спутника" много политических аспектов, ведь Россия всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне.

Министр добавил, что только после изучения поданных документов можно будет "более откровенно говорить" о российской вакцине.

"Наконец-то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", – резюмировал глава Минздрава.

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