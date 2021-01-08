Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Европейскую комиссию содействовать Украине в получении вакцины от коронавируса до марта.

Глава правительства направил соответствующее письмо президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщила в комментарии "Европейской правде" пресс-секретарь Шмыгаля Ольга Куришко.

"Премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации", – сказала она.

Куришко уточнила, что речь идет о получении вакцины раньше марта. Именно в этом месяце ожидаются первые партии препаратов в рамках программы COVAX.

Отрывок из письма Шмыгаля ранее в Twitter обнародовал корреспондент "Радио Свобода" Рикадр Йозвяк.

"Высокий мировой спрос и условия закупки вакцин делают наши позиции на переговорах более слабыми по сравнению с ЕС", – сказано в нем.

Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявлял, что украинские чиновники и депутаты провалили вакцинирование обычных украинцев, а поэтому они не имеют права делать себе прививки.

Также он считает, что ответственность за смерти украинцев от коронавируса лежит на премьер-министре Шмыгале и он должен уйти в отставку.

Позднее Бродский обнародовал фото вакцины, которую тайно вывезли из Израиля для украинских чиновников. За нее они платили по 2,5-3 тысячи евро (за два укола).