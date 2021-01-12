Бродський відверто розповів про вакцини для "обраних" і провал української влади: найяскравіші тези інтерв'ю

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський поділився деталями про контрабанду до країни вакцин проти коронавірусу та щеплення для "обраних" – відомих нардепів і топчиновників.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, де також зачепив інші головні скандали країни. Воно вийшло на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко", а OBOZREVATEL зібрав найяскравіші тези цієї розмови (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Про підпільну VIP-вакцинацію під крилом "слуги" Радуцького

Михайло Бродський розкрив ексклюзивні дані про те, як в Україні вибухнув скандал із таємницею вакцинацією проти COVID-19 представників чинної влади і бізнесу. За його словами, вона була ініційована і проходила під контролем депутата від "Слуги народу", голови профільного комітету Верховної Ради Михайла Радуцького.

Бродський нагадав, що недавно в Польщі був схожий скандал, коли знамениті артисти отримали щеплення позачергово. Але там на резонанс одразу відреагувала громадськість і зараз ситуація зайшла мало не до відставки уряду. Водночас в Україніі підпільна вакцинація чиновників може виявитися біологічною диверсією.

"Тиждень Києвом поширюється інформація, що можна за 2,5 тисячі євро зробити два уколи Pfizer. Дізнаюся, що нібито зробили [Денис] Шмигаль (прем'єр-міністр України. – Ред.), Михайло Радуцький теж зробив і іншим пропонує. Владі пропонує! Я в шоці! Знаю про цілу групу депутатів", – підкреслив він.

Підпільна вакцинація топчиновників в Україні може виявитися біологічною диверсією – Бродський

Також уточнив, що в Ізраїль було направлено запит від OBOZREVATEL із метою з'ясувати, у який спосіб можна було з країни незаконно вивезти партію вакцини. До того ж в Україні Pfizer не зареєстрована, отже, це є контрабандою.

Він підкреслив, що вся ця ситуація повинна бути розслідувана СБУ, а винні зобов'язані понести покарання.

Про бездіяльність влади в умовах COVID-19

На думку Михайла Бродського, якщо громадськість в Україні не кричить про проблеми, то влада не діє, адже їй байдуже на населення. Особливо це проявилося на тлі пандемії коронавірусу.

"У нашій країні до всього ставляться "моя хата скраю". Гинуть люди на дорогах, 5 тисяч умовно на рік. Це найвищий показник на душу населення в Європі. А ми так до цього ставимося... Адже це не з нами трапилося. Це не з нами залишилася одна дитина в сім'ї, а мама, тато і друга дитина загинули", – зазначив він.

Бродський додав, що українцям потрібно все приймати на себе та нести відповідальність, особливо в умовах пандемії COVID-19. За його словами, 20 тисяч летальних випадків від вірусу, це не просто смерті, а доля кожної людини.

"Це весь світ. Але всім пофіг, ми відосикі знімаємо", – підкреслив він, додавши, що громадськість не повинна мовчати.

Про розчарування у Зеленському

Михайло Бродський зазначив, що президент України Володимир Зеленський зміг домогтися певних успіхів на своїй посаді, але все одно не виправдав усіх надій. Водночас він сподівається на те, що у глави держави ще є шанс змінитися.

Бродський – про Зеленського: багато зроблено, але я чекав від нього іншого

"Багато зроблено насправді. Але я від нього хотів іншого і чекав іншого, хоча не голосував за Зеленського. Взагалі не пішов на другий тур голосувати. І зараз, як не дивно, продовжую вірити, що він може зібратися і сказати: "Я – інший Зеленський, я навчився", зробити реальну ротацію. Нам потрібно міняти політичну систему", – сказав Бродський.

На його думку, Україні необхідний італійський варіант – парламентська республіка. Тільки так держава отримає можливість змінити еліти.

Про умови для проведення виборів на Донбасі

Україна повинна отримати контроль над своїми кордонами для того, щоб проводити вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, вважає Михайло Бродський.

"Ні п'яді нашої землі ми не повинні віддати росіянам. Ніяких виборів без кордону ми не маємо проводити... Інша справа, я б тимчасово закрив цей конфлікт. Нехай варяться в своєму соку. Але є один момент, я не володію всією інформацією і не беру участі в цих переговорах. Не знаю, про що йдеться і який план у Зеленського. Може, у нього є секретний план, і він робить все правильно, і ми з вами всі побачимо шикарну розв'язку цієї історії. Він же обіцяє, я чекаю. Але я б закривав кордони", – сказав він.

Бродський зазначив, що без контролю України на виборах переможуть одні "бандити". Також він висловив думку, що Мінські домовленості – це акт про капітуляцію.

Про те, як українці обманюють себе, не сплачуючи податки

Михайло Бродський висловив переконання, що громадяни України, які не платять податки, обманюють не державу, а пенсіонерів, лікарів, армію і самих себе. Водночас несплата податків бізнесом породжує неконкурентне середовище: ті підприємці, які чесно ведуть справу, опиняються в нерівних умовах. За даними Державної податкової служби, в Україні податки не платять майже 8 млн осіб.

"Може держава почати збирати податки? У воюючій країні, вмираючій? У нас майже 550 тис. на рік помирає. Скорочується населення, народжуваність падає, люди виїжджають... Вибачте, панове, несплата податків – це корупція. Ми всі живемо в цьому лайні. Якщо поряд бізнесмен не платить податки і продає дешевше свій товар ніж я, який плачу, я змушений жити як він. Це недобросовісна конкуренція", – пояснив Бродський.

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