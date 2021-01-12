Підпільна вакцинація під крилом Радуцького: Бродський розкрив ексклюзивні дані

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що підпільна вакцинація чиновників від коронавірусу може виявитися біологічною диверсією.

В етері передачі Vласть vs Vлащенко він наголосив, що ситуація має бути розслідувана СБУ, а винні зобов'язані понести покарання. За його інформацією, незаконну вакцинацію ініціював та контролював нардеп від "Слуги народу", голова профільного медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Бродський нагадав, що нещодавно в Польщі був схожий скандал, коли знамениті артисти отримали вакцину проти коронавірусу позачергово.

"Зараз аж до відставки уряду стоїть питання. Вони все підуть. Адже спочатку повинні вколотися пенсіонери, а ці взяли й укололися. Там зараз штраф страшний вже виписали, поки 65 тис. євро, але це баловство, будуть дуже серйозні наслідки для інституту, який це зробив. Думаю, там і ліцензії позбавлять, і всіх звільнять. Там скандал у суспільстві, там є суспільство, там людям не байдуже", – підкреслив він.

Схожа ситуація з проведенням підпільної вакцинації нібито препаратом, завезеним з Ізраїля, склалася і в Україні.

"Тиждень Києвом шириться інформація, що можна за 2,5 тисячі євро зробити два уколи вакцини Pfizer. Багато зробили. Я дізнаюся, що нібито зробили Денис Шмигаль (прем'єр-міністр України, – ред.), Радуцький теж зробив і іншим пропонує. Владі пропонує! Я знаю про цілу групу депутатів", – наголосив Бродський.

За його словами, в Ізраїль, в Моссад направлено запит від OBOZREVATEL, яким чином можна було з країни незаконно вивезти партію вакцини.

"Я знаю, як це сталося. 29 або 30 грудня її чартерним рейсом привезли в Україну. Це контрабанда, в Україні Pfizer не зареєстрована. Може, це фальсифікат? За це довічне ув'язнення можна отримати. І це все просував Радуцький. Є ще дистриб'ютор – Павло Фукс. Він теж обдзвонює бізнесменів і всім пропонує Pfizer. Я знаю таких, хто колов вакцину вже своїм батькам. Це розслідування СБУ має бути", – заявив голова редакційної ради.

На його думку, ситуація небезпечна ще й тим, що це може бути біологічна диверсія.

"А ви впевнені, що препарат з Ізраїлю привезли, а не з Росії? Зараз вколють сотні людей, а вони інфікують усіх. Може, там мутований вірус у препараті. Хто за це відповість?" – поцікавився він.

Як повідомив OBOZREVATEL:

Михайло Бродський зазначив, що деякі українські нардепи та топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тис. євро.

На його думку, Шмигаль і Радуцький мають зробити аналіз на антитіла до коронавірусу, щоб підтвердити відсутність таємної вакцинації.

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію Бродського про підпільну вакцинацію представників чинної влади та доручив СБУ та іншим правоохоронцям провести розслідування. На цю тему пізніше висловилися і сам прем'єр, і деякі інші політики.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також заявив, що чув про появу нелегальної вакцини від COVID-19 в країні.

В інших країнах Європи та в США дотримується строга черга, щеплення чекали як королева Єлизавета II, так і самі розробники вакцини. Лише в Польщі знайшлися "багаті та знамениті" хитруни, які тепер будуть серйозно покарані.