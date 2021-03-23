Кабмін заборонив українцям гуляти без масок у "червоних" зонах

Українцям у "червоних" карантинних зонах заборонили перебувати без індивідуальних засобів захисту в місцях загального користування. По суті, йдеться практично про повсюдну заборону знаходження на вулиці без масок.

Така вимога міститься у постанові Кабінету міністрів від 22 березня. У ній наголошується, що громадяни на зазначених територіях обов'язково повинні бути у респіраторах або захисних масках, які закривають ніс та рот.

При цьому документом дозволяється носіння захисних індивідуальних засобів, які виготовлені самостійно.

Згідно із Законом України "Про благоустрій населених пунктів", до територій загального користування зараховуються: парки, сквери, зони відпочинку, майдани, проспекти, бульвари, вулиці, пішохідні та велодоріжки, цвинтарі тощо.

У листопаді президент України Володимир Зеленський підписав закон, який увів штрафи за ігнорування або неправильне носіння захисних масок у громадських місцях.

У документі зазначено, що порушників повинні карати штрафом у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 170-255 гривень. Однак в ньому йшлося тільки про обов'язкове перебування в масках у громадських будівлях, спорудах і транспорті.

Нагадаємо, станом на 23 березня до "червоної" зони через стрімке розповсюдження коронавірусу увійшли Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

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