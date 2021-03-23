Українцям пояснили причини повільної вакцинації від COVID-19

Швидкість просування кампанії з імунізації українців проти коронавірусу напряму залежить від кількості привезених вакцин та бригад, залучених до процесу.

Адже у лікарнях все добре організовано й медики не втрачають ні часу, ні жодної дози препарату. Про це в ефірі ObozrevatelTV заявила лікарка-пульмонологиня Світлана Гук (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я спостерігаю ті вакцинальні процеси, які відбуваються в лікарнях, – вони йдуть дуже активно. Навіть є список тих людей, які можуть швидко приїхати до лікарні, якщо в нас залишається вакцина. Я маю наразі спостереження за трьома клінічними лікарнями, на базі яких відбувалося вакцинування лікарів. В кожній з них ми створюємо списки, ми залучаємо людей з груп ризику. Це люди похилого віку, ті, які хочуть", – запевнила фахівчиня.

Гук наголосила, що сповільнення процесу пов'язано винятково із тим, що в Україну привезено ще замало доз для щеплень та підготовлено замало персоналу для вакцинаційної кампанії.

"Скільки точок вакцинації, скільки рук – так швидко вона й відбувається. Не менше 100 вакцин за день робить один пункт щеплення. Можна запросто зробити 200 вакцин, якщо два лікаря на одному пункті", – пояснила Гук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував початок другого етапу вакцинації проти коронавірусу в Україні з 22 березня. Він передбачає старт щеплень сімейних лікарів та роботи стаціонарних вакцинаційних пунктів.

Крім того, під час другого етапу повинна розпочатися імунізація населення, старшого за 80 років.