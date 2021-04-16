Хроніка коронавірусу на 16 квітня: з початку пандемії заразилися майже 140 млн осіб

Станом на п'ятницю, 16 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 139,6 млн осіб. За минулий день виявили 836 306 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів.

При цьому одужали понад 118,7 млн. За добу найбільше нових заражених COVID-19 виявили в Індії – 216 тисяч, Бразилії – 80 тисяч і США – 74 тисячі.

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Пандемія коронавірусу. Worldometers

Топ-15 країн з розповсюдження вірусу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлені 1 903 765 заражень, з них 38 658 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 453 766 вилікувалися.

У Полтавській області зафіксували штам "південноафриканського" коронавірусу.

У МОЗ України повідомили, що виявлення нових штамів не вплине на процес вакцинації в країні.

Головне за 16 квітня:

Україна опинилася на шостому місці в світі і на другому в Європі за кількістю нових летальних випадків від ускладнень коронавірусу.

У Франції кількість жертв COVID-19 перетнула позначку в 100 тисяч.

В Україні на Великодні свята буде діяти особливий режим. У Міністерстві охорони здоров'я громадян проситимуть по можливості обмежити свої контакти і уникати великих скупчень людей.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла вважає, що людям після двох вакцини від коронавірусу може знадобитися ще й третя доза, а потім щеплення, можливо, доведеться робити щорічно.