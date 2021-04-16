В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.

Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Городской глава уточнил, что за жизнь мужчины боролись более трех недель.

"Друзья, грустная новость… час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. Более трех недель врачи боролись за его жизнь, но из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила", – написал Кличко.

Мэр уточнил, что Смирнов семь лет работал в Подольской районной госадминистрации, а последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил: за свой район, город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будут помнить его как мужчину высокого роста с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой", – добавил Кличко, выразив также соболезнования его семье и близким.

В то же время в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" мэр Киева заявил, что только за пятницу, 16 апреля, в столице скончался 51 пациент с коронавирусом.

"Я только что получил информацию. За сегодняшний день в нашем городе вирус забрал 51 жизнь", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 16 апреля в Украине официально было подтверждено 1 921 244 случая коронавирусной инфекции. Из них 17 479 – обнаружены за прошедшие сутки. В Киеве зарегистрировали 1609 случаев заражения.