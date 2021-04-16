В Україні ще 4,3 тис. осіб госпіталізували через COVID-19: що з ліжко-місцями у регіонах

За минулу добу до медустанов України госпіталізували ще 4372 хворих на COVID-19 чи пацієнтів із підозрою на цю недугу: найбільше на Дніпропетровщині – 401 і в Києві – 394. Проте 4798 осіб виписали.

На ранок 16 квітня у лікарнях регіонів зайнято 46 239 ліжко-місць із 79 584, що становить 58,1%. Дані щодо ліжкофонду оновив портал СОТА від Апарату РНБО.

У областях зафіксовано високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – у середньому показник становить 58,7% (40 171 місце із усіх 66,4 тис.).

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем (за спрямуванням, загальний ліжкофонд) зайняті так:

Черкаська область – 97,3%;

Закарпатська область – 97,1%;

Чернігівська область – 96,1%;

Рівненська область – 94,9%;

Тернопільська область – 94%;

Миколаївська область – 93,8%;

Київська область – 93,1%;

Дніпропетровська область – 92,5%;

Чернівецька область – 92,5%;

Запорізька область – 92,1%.

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (за спрямуванням, загальний ліжкофонд):

Київська область – 96,6%;

Миколаївська область – 92,7%;

Вінницька область – 89,7%;

Чернігівська область – 88,4%;

Полтавська область – 87%;

Черкаська область – 85,9%;

Хмельницька область – 84,8%;

Тернопільська область – 84,5%.

Івано-Франківська область – 84,4%;

Донецька область – 84,2%.

До того ж у лікарнях 1515 пацієнтів (-19 за добу) під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ). Найбільше таких у Києві – 316 (-4), на Харківщині – 149 (+2), Львівщині – 78 (+4), Івано-Франківщині – 73 (-8), Житомирщині – 72 (+1), Вінниччині – 71 (-2).

Статистика за регіонами:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом доби 15 квітня зареєстрували 1609 випадків коронавірусу. Проте столиця очолила список регіонів не тільки за захворюваністю, але й вакцинацією проти COVID-19 – було зроблено 1770 щеплень.