На коронавірус в Україні захворіли понад 17 тисяч за добу, померли 438 заражених

Станом на ранок п'ятниці, 16 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 921 244 випадки коронавірусної інфекції. З них 17 479 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 39 096 осіб (+438 за добу), а 1 465 820 пацієнтів (+12 054 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1609), Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна стала лідером за смертністю від COVID-19 у світі. Серед країн Європи – опинилася на другому місці після Польщі.