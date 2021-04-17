Стало известно, как повлияла пандемия на употребление алкоголя в Украине

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Стало известно, как повлияла пандемия на употребление алкоголя в Украине

Большинство опрошенных украинцев – 39% – с начала пандемии не увеличили, но и не уменьшили употребление алкоголя.

Об этом свидетельствуют данные исследования, обнародованного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 16 апреля (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Респондентам задали вопрос: "Вы стали употреблять больше алкоголя за последний год, с начала эпидемии COVID-19 в Украине?".

  • 39% ответили, что пьют столько же,

  • 27% – никогда не употребляли,

  • 20% – стали пить меньше

  • 8% – бросили пить,

  • 6% – стали употреблять больше.

Употребление алкоголя в Украине.
Данные по употреблению алкоголя в регионах.

При этом больше всего опрошенных – 35% – пьют вино, 26% – пиво, 18% – другие спиртные напитки, 16% – водку и 5% – самогон.

Что пьют украинцы.

Репрезентативное исследование проводилось среди 1500 украинцев. 30% из них опрашивали по телефону и 70% – в режиме онлайн. Максимальная погрешность не превышает 2,58%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре общественного здоровья Минздрава дали несколько советов, как снизить количество употребляемых алкогольных напитков.

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