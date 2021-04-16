Степанов – о нехватке вакцин: излишков для публичных людей больше не будет

Из-за срыва поставок вакцин против коронавируса в Украину излишки теперь станут недоступны для публичных личностей.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 16 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что подписал соответствующий приказ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы убрали всех публичных лиц… больше не будет никаких излишков для них. Такие дозы получат исключительно люди, подпадающие под первый и второй этапы вакцинации", – сказал Степанов.

Он также уточнил, что на сегодняшний день Украина должна была получить по контрактам 3,9 млн доз, а пришло всего 715 тысяч. Это связано с тем, что некоторые страны, среди которых Китай и Индия, запретили экспорт вакцин от COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что вводить штрафные санкции за срыв поставок неэффективно, потому что такие меры не решат проблему с отсутствием препаратов.

Степанов также напомнил, что Украина ждала вакцину Pfizer по программе COVAX два месяца – с 15 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в Украину по программе COVAX поставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Самолет с препаратами прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве.