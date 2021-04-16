Хроника коронавируса на 16 апреля: с начала пандемии заразились почти 140 млн человек

Карина Бондаренко Мир 05:32, 16.04.2021 Обновлено: 05:42, 16.04.2021

По состоянию на пятницу, 16 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 139,6 млн человек. За минувший день выявили 836 306новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 118,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 216 тысяч, Бразилии – 80 тысяч и США – 74 тысячи.

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Пандемия коронавируса.
Worldometers
Топ-15 стран по распространению вируса.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 16 апреля:

  • В Украине на Пасхальные праздники будет действовать особый режим. В Министерстве здравоохранения граждан будут просить по возможности ограничить свои контакты и избегать больших скоплений людей.

  • Гендиректор Pfizer Альберт Бурла считает, что людям после двух вакцины от коронавируса может потребоваться еще и третья доза, а затем прививки, возможно, придется делать ежегодно.

  • В Израиле с 18 апреля будет разрешено находиться без маски на улице, но масочный режим сохраняется для закрытых помещений.

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