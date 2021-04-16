Хроника коронавируса на 16 апреля: с начала пандемии заразились почти 140 млн человек

По состоянию на пятницу, 16 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 139,6 млн человек. За минувший день выявили 836 306новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 118,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 216 тысяч, Бразилии – 80 тысяч и США – 74 тысячи.

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Пандемия коронавируса. Worldometers

Топ-15 стран по распространению вируса. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлены 1 903 765 заражений, из них 38 658 человек умерли от последствий болезни, однако 1 453 766 вылечились.

В Полтавской области зафиксировали штамм "южноафриканского" коронавируса.

В Минздраве Украины сообщили, что выявление новых штаммов не повлияет на процесс вакцинации в стране.

Главное за 16 апреля:

В Украине на Пасхальные праздники будет действовать особый режим. В Министерстве здравоохранения граждан будут просить по возможности ограничить свои контакты и избегать больших скоплений людей.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла считает, что людям после двух вакцины от коронавируса может потребоваться еще и третья доза, а затем прививки, возможно, придется делать ежегодно.