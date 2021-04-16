Голубовская назвала страны, которым удалось справиться с пандемией COVID-19

С пандемией COVID-19 более успешно, чем другие, справились страны, где была сохранена вертикаль противоинфекционной защиты.

Об этом заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская в эфире телеканала "Наш" 15 апреля. Врач отметила, что среди таких государств, "которые более-менее справились" – Сингапур, Южная Корея, Китай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, по словам Голубовской, катастрофа из-за коронавируса наблюдается во всем мире.

"А самая большая катастрофа – в мире, который называет себя цивилизованным, и так оно и есть", – отметила она.

Инфекционист указала на то, что больше всего пострадали США, а "в Европе ужас что творится".

Однако, отметила эксперт, есть исключения – как Сингапур, Южная Корея, КНР. Там противоинфекционная защита недецентрализированная, как в Украине, так как в нашей стране эта система "полностью разбалансирована".

Голубовская подчеркнула, что децентрализация в этом вопросе недопустима и "отдать нашу с вами безопасность не регионы" это то же самое, что децентрализовать СБУ.

"Здесь должна быть четкая вертикаль и подчинение", – сказала врач.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Голубовская считает, что власти Израиля пошли правильным путем по сдерживанию пандемии коронавируса – завезли вакцину и одновременно ввели полный локдаун.