Степанов: если бы была аптека вакцин, я выломал бы туда дверь

Глава Министерства здравоохранения Украины заявил о готовности выламывать двери в "аптеки вакцин", но таких не существует.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 16 апреля Максим Степанов пояснил, что в мире произошел форс-мажор с поставками препаратов и его ведомство не в силах на это повлиять (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То, что касается вакцинации. Поверьте мне, если бы в стране или в мире существовала аптека вакцин, даже если бы она была закрыта, я уже выломал бы туда двери", – сказал министр.

В то же время он выразил убеждение, что задержка с поставками вакцин не повлияет на выполнение плана вакцинации.

"Мы вакцинируем большинство населения Украины. Я не говорю о 70%, но уже точно знаю, что около 50% взрослого населения Украины в 2021 году будут вакцинированы. Даже с задержкой, которая сейчас происходит, по этим контрактам будут осуществлены поставки", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов подписал приказ о том, что излишки вакцин теперь не будут доступны для публичных личностей, как было до этого.