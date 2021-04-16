Хроніка коронавірусу на 16 квітня: з початку пандемії заразилися майже 140 млн осіб

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
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Коронавірус

Станом на п'ятницю, 16 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 139,6 млн осіб. За минулий день виявили 836 306 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів.

При цьому одужали понад 118,7 млн. За добу найбільше нових заражених COVID-19 виявили в Індії – 216 тисяч, Бразилії – 80 тисяч і США – 74 тисячі.

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Пандемія коронавірусу.
Топ-15 країн з розповсюдження вірусу.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 16 квітня:

  • В Україні на Великодні свята буде діяти особливий режим. У Міністерстві охорони здоров'я громадян проситимуть по можливості обмежити свої контакти і уникати великих скупчень людей.

  • Гендиректор Pfizer Альберт Бурла вважає, що людям після двох вакцини від коронавірусу може знадобитися ще й третя доза, а потім щеплення, можливо, доведеться робити щорічно.

  • В Ізраїлі з 18 квітня буде дозволено перебувати без маски на вулиці, але масковий режим зберігається для закритих приміщень.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

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Коронавірус