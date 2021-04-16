Хроника коронавируса на 16 апреля: с начала пандемии заразились почти 140 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
1 минута
1,0 т.
Коронавирус

По состоянию на пятницу, 16 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 139,6 млн человек. За минувший день выявили 836 306новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 118,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 216 тысяч, Бразилии – 80 тысяч и США – 74 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 16 апреля:

  • В Украине на Пасхальные праздники будет действовать особый режим. В Министерстве здравоохранения граждан будут просить по возможности ограничить свои контакты и избегать больших скоплений людей.

  • Гендиректор Pfizer Альберт Бурла считает, что людям после двух вакцины от коронавируса может потребоваться еще и третья доза, а затем прививки, возможно, придется делать ежегодно.

  • В Израиле с 18 апреля будет разрешено находиться без маски на улице, но масочный режим сохраняется для закрытых помещений.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус