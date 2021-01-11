Хроніка коронавірусу на 11 січня: заразилося понад 90 млн людей в Україні та світі
Станом на понеділок, 11 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 90,6 млн осіб. За минулий день виявлено 612 214 нових інфікованих.
Усього від хвороби померло понад 1,9 млн пацієнтів, а одужало – 64,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксовано в США – 213 тис., Британії – 54 тис. та Бразилії – 29 тис.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні виявлено 1 115 026 випадків COVID-19. Від нього померло 19 767 громадян, а 791 598 осіб вилікувалися.
У світі лідерами за кількістю заражень є США (більш ніж 22,4 млн), Індія (понад 10,4 млн) і Бразилія (більш як 8 млн).
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чи загрожує Україні продовження локдауну. Він також оцінив ймовірність введення нового.
Головне за 11 січня:
До кінця березня в Ізраїлі планують провести вакцинацію від COVID-19 усіх громадян країни старших за 16 років. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу. Він став першим ізраїльтянином, який отримав обидві дози вакцини від коронавірусу.
У Росії зафіксовано перший випадок "британського" штаму коронавірусу – його виявили у росіянина, який повернувся з Великобританії.
Станом на 10 січня від коронавірусу вакциновано 24,7 млн осіб у 41 країні світу.
OBOZREVATEL розповів п'ять фактів про Романа Гольдмана, який організував "таємну вакцинацію" для українських VIP'ів.