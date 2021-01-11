Хроніка коронавірусу на 11 січня: заразилося понад 90 млн людей в Україні та світі

Карина Бондаренко Світ 05:31, 11.01.2021 Оновлено: 07:10, 11.01.2021

Станом на понеділок, 11 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 90,6 млн осіб. За минулий день виявлено 612 214 нових інфікованих.

Усього від хвороби померло понад 1,9 млн пацієнтів, а одужало – 64,8 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксовано в США – 213 тис., Британії – 54 тис. та Бразилії – 29 тис.

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Пандемія коронавірусу в світі.
Worldometers
Статистика захворюваності у світі.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні виявлено 1 115 026 випадків COVID-19. Від нього померло 19 767 громадян, а 791 598 осіб вилікувалися.

  • У світі лідерами за кількістю заражень є США (більш ніж 22,4 млн), Індія (понад 10,4 млн) і Бразилія (більш як 8 млн).

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чи загрожує Україні продовження локдауну. Він також оцінив ймовірність введення нового.

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