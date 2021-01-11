Хроника коронавируса на 11 января: заразились более 90 млн людей в Украине и мире

По состоянию на понедельник, 11 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 90,6 млн человек. За минувший день выявлены 612 214 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались свыше 1,9 млн пациентов, а выздоровели – 64,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 213 тыс., Британии – 54 тыс. и Бразилии – 29 тыс.

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Пандемия коронавируса в мире. Worldometers

Статистика заболеваемости в мире. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине выявлено 1 115 026 случаев COVID-19. От него умерли 19 767 граждан, а 791 598 человек вылечились.

В мире лидерами по количеству заражений являются США (более чем 22,4 млн), Индия (больше 10,4 млн ) и Бразилия (более 8 млн).

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, грозит ли Украине продление локдауна. Он также оценил вероятность введения нового.

Главное за 11 января: