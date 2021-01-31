WBO поставила ультиматум Усику: спортивные итоги 30 января
WBO сказала, с кем проведет бой Усик, и поставила ультиматум и Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону.
Кроме того, дочь легендарного голкипера разделась, оставив на себе лишь вратарские перчатки, а Усику пообещали "устроить ад".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 30 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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