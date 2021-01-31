WBO поставила ультиматум Усику: спортивные итоги 30 января

WBO сказала, с кем проведет бой Усик, и поставила ультиматум и Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону.

Кроме того, дочь легендарного голкипера разделась, оставив на себе лишь вратарские перчатки, а Усику пообещали "устроить ад".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 30 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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