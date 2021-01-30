Украинец Зозуля ювелирным ударом принес победу своей команде в Испании

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля забил победный гол в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата Испании с "Реалом Овьедо".

31-летний форвард сборной Украины вышел в стартовом составе и отметился на 58-й минуте. После подачи с углового от Альваро Хименеса, Зозуля точным ударом головой отправил мяч в угол ворот.

На 2-й добавленной минуте Зозуля заработал желтую карточку.

Этот гол стал для украинца первым с октября 2020 года, когда он забил пенальти в игре против "Сабадельи" (3:0).

Эта победа позволила "Альбасете" с 27 очками подняться на 17-е место в Сегунде. Лидирует "Эспаньол" (54 пунктов).

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии", и это не понравилось болельщикам команды.

Напомним, что в минувшем сезоне украинский нападающий также выступал за "Альбасете", но команде пока не удалось договориться о продлении контракта с самым ценным игроком клуба.