Усику пообещали "устроить ад"

Менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс уверен, что его подопечный уверенно разберется с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

По словам Джойса, Усик – это фантастический боксёр, но Джойс сейчас в своей лучшей форме.

"А Усик, я считаю, что не в форме. Я видел, как Дерек Чисора доставил Александру больших проблем. Я думаю, Джо боец лучший, чем Чисора – он сильнее, у него лучше ноги. Джойс устроит Усику ад. Если этот бой пройдёт 12 раундов — Джо задаст ему ад за 12 раундов", – сказал Джойс в интервью порталу IFL TV, текст которого приводит vringe.com.

Сэм Джонс признался, что вся команда сейчас находится в стадии переговоров с промоутерами и переговоры идут очень хорошо. Он надеется, что официальный анонс боя Джойс - Усик появится на следующей неделе.

Менеджер пообещал, что если Джо донесёт удар до Александра, то украинец это прочувствует.

"Джо — это большой и сильный 120-килограммовый боец. Мы говорим про боксера, который 12 раундов будет выбрасывать серии ударов. Это будет действительно интересный бой для фанов. Усик — гений в крузервейте, но я не так уверен насчёт супертяжелого веса", – подытожил Джонс.

Как сообщал OBOZREVATEL, всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение о проведении боя за временный титул между Александром Усиком и Джо Джойсом.