Гвардиола восхитился "потрясающим" прогрессом Зинченко

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил украинского защитника Александра Зинченко за "невероятный шаг вперед" за последние недели.

По словам испанца, для построения английской команды, футболист сборной Украины имеет фундаментальное значение.

"Я знаю, что он сказал бы, что он атакующий полузащитник, но, возможно, у него нет скорости в игре 1 на 1 и чувства гола, чтобы играть на своей позиции. Саша прекрасно понимает игру. Он знает, как играть в футбол и принимать решения. Он играет на хорошем уровне, его постоянство в игре с мячом – это то, что нам от него нужно", – цитирует наставника Manchester Evening News.

Гвардиола отметил умные действия украинца в тактическом плане.

"Он совершает взвешенные поступки, он не ошибается в том, что он должен делать, чтобы помочь центральным защитникам и другим защитникам. Он сделал невероятный шаг вперед за последние недели и играл в важных матчах против "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Он играет на высоком уровне", – подытожил Гвардиола.

Единственный полевой игрок у "горожан", который заключил полноценный контракт после аренды, Зинченко заменил левого защитника в сезоне 2017/18 во время кризиса в команде, связанного с травмами, и продолжает периодически выходить на замену.

После того, как его выставили на продажу в двух трансферных окнах, его приверженность делу принесла ему пятилетний контракт и футболку под номером 11 летом 2019 года, но он не смог извлечь выгоду из своего положения и мог снова покинуть клуб в самом последнем трансферном окне.

Однако, следуя тенденции двух предыдущих сезонов, украинец стал плодотворно работать, впечатлил наставника тренировками и снова нашел себе место в команде. И хотя Емерик Ляпорт, Жуан Канселу и Бенджамин Менди представляют, вероятно, самую серьезную конкуренцию за место на поле, Зинченко достойно принял этот вызов

"Сити" был более успешным в тех матчах, когда 24-летний игрок выходит в стартовом составе. Он вошел в историю Премьер-лиги, выиграв свои первые 23 матча на турнире.