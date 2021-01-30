WBO сказала, с кем проведет бой Усик и поставила ультиматум

Всемирная боксерская организация (WBO) приняла решение о проведении боя за временный титул между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО), сообщает The Athletic.

Его победитель выйдет на Энтони Джошуа / Тайсона Фьюри за полноценный чемпионский пояс WBO.

Организация не лишит Джошуа титула в супертяжелом весе за объединительный бой против Фьюри. Вместо этого WBO дала 15 дней претенденту в супертяжелом весе Александру Усику договориться о поединке с Джо Джойсом за титул временного чемпиона. Бой должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта. Если это распоряжение будет не выполнено, пройдут промоутерские торги.

Bleacherreport приводит текст письма WBO от поверенного Луиса Батисты Саласа.

"Победитель боя Джошуа-Фьюри должен встретиться в течение 180 дней после указанного боя с победителем пары Усик-Джойс. Несоблюдение этого условия приведет к тому, что титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе будет объявлен "вакантным", а временный чемпион в тяжелом весе будет повышен до статуса чемпиона мира по версии WBO", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, потенциальный бой Джойса против Усик намечен на апрель 2021 года.

Напомним, что 2013 году Александр победил Джойса единогласным решением судей в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры уже опубликовали котировки победителя возможного боя Усик – Джойс.