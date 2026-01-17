Трамп ввел пошлины, то есть оказывает экономическое давление, на страны НАТО, которые пытаются не допустить оккупации территории одного из членов НАТО. А НАТО, вообще то, придумали для совместной обороны и недопущения оккупации даже клочка каждой из стран блока.

Просто свого часу думали, що окупант прийде зі Сходу… а он воно як виходить….

Дуже хоче Трамп Гренландію. Дуже. І дуже не любить ЄС. Разом із дружаняю Маском. Саме той ЄС, куди ми дуже хочемо і дуже прямуємо….

Десь дружньо радіють Путін і Сі. А Мєдвєдєв, певно, з цього приводу наверне пляшку Фінляндії. Тим більше і сама Фінляндія потрапила під санкції. Не допомогло навіть вміння президента Фінляндії грати в гольф.

Цікаво, як себе почувають інші країни ЄС? Які не проявили солідарність із Данією? Нічого їм не жме? Тихо радіють?

І коли вже будуть окремі мита на Норвегію? Влада якої не організувала Трампу нобелівську премію і йому довелось віджимати медальку у лідерки опозиції Венесуели? Це може потягнути на всі 500 відсотків мит. Це страшний злочин.

Це, звісно, цікаво, з якими словами наступний президент США буде це відміняти і вибачатися? Або це все скасує Верховний Суд, який наче мав прийняти це рішення ще минулого тижня? Тепер у суддів із здоровим глуздом ще більше мотивації проголосувати за відповідне рішення і забрати у Трампа відповідне право. Вже не для збереження економіки, а чисто щоб не ганьбитись...