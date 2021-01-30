Легендарный тренер о вакцинации от COVID-19: мы в ужасном положении. Удивительно, что многие это не понимают

Легендарный американский баскетбольный тренер Грегг Попович, возглавляющий ныне клуб НБА "Сан-Антонио Сперс", обратился к тем, кто по-прежнему сомневается в эффективности вакцины против коронавируса.

5-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации поражен, что многие люди не понимают важности этой прививки.

"Мы находимся в ужасном положении. Для меня удивительно, что есть часть населения, которая все еще не верит в необходимость вакцины от COVID-19. Но кто-то гораздо более проницательный и умный должен решить эту проблему", – цитирует Поповича в Twitter журналист издания "San Antonio Express-News" Том Озборн.

По мнению наставника, он будет пытаться любыми способами донести до всех информацию о необходимости вакцинации.

"Я собираюсь сделать прививку от COVID-19 - это обезопасит меня, защитит мою семью и других людей. Ношение масок важно, и получение вакцины дает вам дополнительную уверенность. С точки зрения науки, это не проблема. Это правильный поступок, чтобы мы все снова встали на правильный путь. Давайте сделаем это вместе", – подытожил Попович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине первый из пяти этапов вакцинации должен начаться уже в феврале 2021 года. По словам главы Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова вакцинация будет проводиться только безопасными зарегистрированными препаратами.