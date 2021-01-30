Как живет и тратит деньги самый богатый киберспортсмен в мире. Видео

Датчанин Йохан Сундштайн под ником n0tail в 27 лет является самым богатым киберспортсменом в мире.

Как сообщает ВВС, сейчас парень живет в особняке с 17 спальнями, который он купил в Лиссабоне (Португалия).

Отмечается, что за свою карьеру Сундштайн заработал больше 7,4 миллионов долларов США. Журналистам он рассказал, что на покупку и благоустройство особняка потратил около 2,18 млн долл.

Добавим, что внутри особняка есть бассейн и комната, где стоит стола для пинг-понга. Однако в доме уже проведен высокоскоростной интернет и есть несколько мощных компьютеров.

Сундштайн рассказал, что в 13-14 лет он по 12 часов играл за компьютером. Оторвать от игры его могла только мама, которая просто выдергивала шнур компьютера из розетки.

После завершения своей карьеры n0tail намерен остаться в киберспорте. Он хочет быть тренером и помогать молодым игрокам.

"Сколько мне осталось играть на про-сцене? Думаю, у меня впереди еще много лет. Я не чувствую себя старым. Такое ощущение, что мне до сих пор 20 и все только-только начинается. Может, я и не лучший игрок в плане механики скиллов, но я знаю, как все правильно реализовать", – поделился он.

Добавим, что Йохан Сундштайн – профессиональный игрок в Dota 2. Первый двукратный чемпион The International (2018, 2019), является основателем организации OG.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспорт признали официальным видом спорта в Украине.