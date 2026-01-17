Стоит напомнить, что для Путина слабость Запада – готовность с ним разговаривать. Я не говорю о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон не должен разговаривать с Путиным после того, как с ним разговаривал президент Трамп. Я считаю, серьезной ошибкой саму легитимизацию Трампом разговоров с Путиным. Для меня это проблема №1. Потому что, когда Путин чувствовал, что американцы не хотят иметь с ним никаких серьезных разговоров, он и вел себя более осторожно. Теперь готовность Трампа для диалога Путин воспринимает как собственную легитимизацию и возможность к игнорированию всех остальных.

Слід подивитися, що буде, якщо раптом відновиться діалог на рівні європейських лідерів. Як це Путін буде сприймати? Як можливість маневрувати між європейцями та американцями та використовувати тих проти інших? Або навпаки – він усвідомить, що в Європи є жорстка власна позиція, яка не буде збігатися з позицією Трампа? І ця позиція Європи буде при умові, навіть якщо Трамп знову захоче "загодовувати пряниками" Путіна.

Але так чи інакше переговорний процес з Путіним – дорога до машстабізації конфлікту і продовження війни. Якщо ми знаємо людину, яка фактично своїми діями затягує війну в Україні і дає Путіну впевненість в завтрашньому дні, то ця людина в Білому домі. Путіна не можна легітимізувати, я в цьому абсолютно впевнений.