Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в польском городке Душники-Здруй, состоялась гонка преследования среди мужчин на 12,5 км.

Лучшим среди украинцев стал Артем Прима, который выиграл "золото".

Наш соотечественник продемонстрировал великолепную скорость, что и стало залогом успеха. Несмотря на три промаха на трех огневых рубежах, 33-летний уроженец Черингова, завоевал медаль.

Ключевой в гонке стала четвертая стрельба. В сложных погодных условиях (сильный ветер), Артем удачно воспользовался неточными выстрелами конкурентов, не попал лишь раз, и ушел со стрельбища одновременно с чехом Михалом Крчмаржом.

На последнем круге Артем не дал оппоненту никаких шансов, став чемпионом Европы. Вторым приехал чешский биатлонист. Третье место – у норвежского спортсмена Хаварда Богетвейта.

Остальные двое украинцев финишировали на границе двадцатки.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения и гимна Украины.

Отметим, что в женском пасьюте великолепно показала себя Катерина Бех, отыграв 20 позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина на европейском первенстве завоевала "серебро". Анастасия Меркушина стала второй в индивидуальной гонке.