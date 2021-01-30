Российская фигуристка завершила карьеру в 21 год, не выдержав последствий COVID-19

21-летняя чемпионка юношеской Олимпипады-2016 Анастасия Шпилевая заявила, что завершила карьеру фигуристки.

Москвичка, которая в 2017 году выигрывала национальное первенство России в паре с Григорием Смирновым, не смогла пережить последствий инфицирования коронавирусом.

"Летом ужасно перенесла COVID-19. Заболели почки, задыхалась даже от ходьбы по дому. В больнице чистили кровь, осложнения пошли на весь организм. Была сильная интоксикация. Из-за болезни ослабли все суставы и кости. Итог – два перелома и артрит после возобновления тренировок", – цитирует экс-спортсменку "МатчТВ".

По словам Шпилевой, изначально у нее не было мысли заканчивать со спортом и она была настроена на выздоровление.

"Но в какой-то день партнер написал, что он устал находиться в неизвестности и будет искать новую партнершу. Что устал меня ждать и не знает, когда я буду здорова. А дальше – депрессия, помощь родителей, психолога и подготовка к тренерской работе", – подытожила бывшая фигуристка.

Ранее легендарный нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович, заразившийся COVID-19, рассказал о том, как себя чувствовал во время болезни.