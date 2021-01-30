"Шахтер" продал футболиста сборной Украины в Италию за 700 000 евро – СМИ

Донецкий "Шахтер" договорился с итальянской "Аталантой" о трансфере украинского полузащитника Виктора Коваленко, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации СМИ, 24-летний футболист сборной Украины перейдет в клуб из Бергамо за 700 евро. После ухода Амада Диалло в "Манчестер Юнайтед" итальянцы решили закрыть освободившееся место украинцем. Коваленко рассматривается как игрок, способный помогать на поле Йосипу Иличичу – основному голеадору команды.

В данный момент Коваленко вместе с "Шахтером" находится на сборах в Турции. Издание Tuttomercatoweb уверено, что сразу после тренировки 30 января Виктор вылетит в Италию.

Стоимость воспитанника "Шахтера", по версии Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. С 2014 года Виктор провел 200 матчей за клуб, забил 32 мяча и отдал 12 результативных передач.

В текущем сезоне на счету хавбека 11 поединков во всех турнирах, в которых он забил 4 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была информация, что "Аталанта" за переход украинца заплатит 1 миллион евро.

Ранее Виктор якобы отклонил предложение другого итальянского гранда ради перехода в "Аталанту".