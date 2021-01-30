Украинка без единого промаха отыграла 20 позиций в гонке преследования ЧЕ по биатлону

Женской гонкой преследования на 10 километров продолжилась программа чемпионата Европы по биатлону, который в эти дни проходит в польском городке Душники-Здруй.

Сборная Украины была представлена Витой Семеренко (12-е место) и Екатериной Бех (9-е).

Бех продемонстрировала идеальную стрельбы, не сделала ни одного промаха и по сравнению со стартом (29-е место), отыграла 20 позиций.

Семеренко, финишировав накануне 10-й в спринте, уверенно стартовала в пасьюте. 35-летняя украинская биатлонистка, чисто отстреляв на первых огневых рубежах постепенно поднималась все выше и выше. Ключевой стала третья стрельба, когда лидирующая россиянка Куклина сделала 2 промаха, позволив преследователям подтянуться к ней вплотную.

Семеренко могла выйти на промежуточное первое место, но сделала один неточный выстрел, уйдя со стрельбища пятой (+8 секунд). Темп российской спортсменки оказался слишком высоким для Виты. Наша соотечественница пришла на 4-й огневой рубеж, уступая уже 14 секунд.

Два промаха откинула биатлонистку сборной Украины на 12-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в активе Украины уже есть одна медаль европейского первенства. Анастасия Меркушина завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке.