Чемпионка мира удалила у себя грудь и выложила фото последствий

Чемпионка мира по баскетболу 2018 года в составе женской сборной США Лейшиа Кларендон перенесла операцию по удалению груди.

29-летняя Кларендон, выступающая на позиции атакующего защитница в команде женской НБА "Нью-Йорк Либерти", ранее заявила, что определяет себя как транссексуала.

"Обычно я не боюсь делиться личными новостями с подписчиками в интернете, но объем ненависти, мифов и невежества в мире за последнее время заставил меня задуматься о целесообразности такого поступка. Я хочу сообщить вам радостную новость. Мне сделали "операцию верха"! Я чувствую свободу и эйфорию в своем теле, и хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали, и никто не может заставить нас исчезнуть", - написала спортсменка в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад известный бодибилдер в приступе ревности забил до смерти жену-транссексуала.