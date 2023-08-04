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"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
3 минуты
3,3 т.
'Украина обнаглела': экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая 'воспитана с ненавистью'

Бывший игрок сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили закатил настоящую истерику из-за требования Украины пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Анну Смирнову после того, как та устроила провокацию против Ольги Харлан на чемпионате мира. Экс-футболист московского "Спартака" обвинил нашу соотечественницу в ненависти к России, забыв о преступной войне, которую развязала страна-агрессорка.

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"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

Об этом Кавазашвили заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Двукратный чемпион СССР набросился с обвинениями Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что организация якобы идет на поводу у украинцев, которые "требуют во всем и везде ущемить, выгнать и наказать нас".

"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

"Я поздравляю МОК, у них не двойные стандарты, а многогранные к подходу к своим же законам. Это безобразие, самое настоящее. Украинская сторона обнаглела, они требуют во всем и везде ущемить, выгнать и наказать нас. Но у них ничего не получится. К сожалению, украинская спортсменка воспитана с ненавистью к России, что она вместо руки протянула шпагу. То, что международная федерация сначала наказала эту спортсменку за выходку, это было абсолютно справедливо", – сказал бывший футбольный вратарь.

"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"
"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

Напомним, Харлан победила Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, после чего та устроила настоящий цирк прямо на дорожке.

"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который россиянка написала на Ольгу. В результате международная федерация дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям. Также российские пропагандисты выдали нелепый фейк о Харлан.

"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

После громкой реакции в мировых СМИ на скандал с дисквалификацией Ольги МОК принял сенсационное решение по украинке. Позже появилось видеодоказательство, что Ольга была отстранена от ЧМ после давления со стороны России на организаторов турнира.

"Украина обнаглела": экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая "воспитана с ненавистью"

Как сообщал OBOZREVATEL, брат фехтовальщицы Анны Смирновой попытался отстраниться от преступлений армии РФ в Украине, назвав себя "обычным срочником". Кроме того, российские пропагандисты заявили о фиаско своей страны в скандале вокруг боя Смирновой и Харлан на чемпионате мира.

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