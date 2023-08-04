'Украина обнаглела': экс-футболист из РФ возмутился требованием выгнать из спорта соперницу Харлан, которая 'воспитана с ненавистью'

Бывший игрок сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили закатил настоящую истерику из-за требования Украины пожизненно дисквалифицировать фехтовальщицу Анну Смирнову после того, как та устроила провокацию против Ольги Харлан на чемпионате мира. Экс-футболист московского "Спартака" обвинил нашу соотечественницу в ненависти к России, забыв о преступной войне, которую развязала страна-агрессорка.

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Об этом Кавазашвили заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Двукратный чемпион СССР набросился с обвинениями Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что организация якобы идет на поводу у украинцев, которые "требуют во всем и везде ущемить, выгнать и наказать нас".

"Я поздравляю МОК, у них не двойные стандарты, а многогранные к подходу к своим же законам. Это безобразие, самое настоящее. Украинская сторона обнаглела, они требуют во всем и везде ущемить, выгнать и наказать нас. Но у них ничего не получится. К сожалению, украинская спортсменка воспитана с ненавистью к России, что она вместо руки протянула шпагу. То, что международная федерация сначала наказала эту спортсменку за выходку, это было абсолютно справедливо", – сказал бывший футбольный вратарь.

Напомним, Харлан победила Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, после чего та устроила настоящий цирк прямо на дорожке.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который россиянка написала на Ольгу. В результате международная федерация дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям. Также российские пропагандисты выдали нелепый фейк о Харлан.

После громкой реакции в мировых СМИ на скандал с дисквалификацией Ольги МОК принял сенсационное решение по украинке. Позже появилось видеодоказательство, что Ольга была отстранена от ЧМ после давления со стороны России на организаторов турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат фехтовальщицы Анны Смирновой попытался отстраниться от преступлений армии РФ в Украине, назвав себя "обычным срочником". Кроме того, российские пропагандисты заявили о фиаско своей страны в скандале вокруг боя Смирновой и Харлан на чемпионате мира.

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