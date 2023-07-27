'Братка' российской обидчицы Харлан служит в армии РФ, на что закрыла глаза международная федерация

Соперница украинки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию-2023 российская саблистка Анна Смирнова, которая добилась дисквалификации николаевской чемпионки из-за отказа пожать руку, не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

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Россиянка устроила демарш на чемпионате мира в Милане после того, как обладательница "золота" Олимпиады-2008 и многократная чемпионка мира Харлан отказалась пожимать ей руку. Смирнова прождала на дорожке час, требуя дисквалифицировать украинку, которая, по ее словам, якобы нарушила регламент Международной федерации фехтования (FIE) и должна быть дисквалифицирована. Но судьи объявили победительницей Ольгу.

Но позднее FIE, которую называют карманной федерацией российского олигарха Алишера Усманова, таки отстранила Харлан от соревнований. Смирновой также нет в дальнейшей сетке турнира, однако вызывает вопрос само ее участие в соревнованиях в "нейтральном" статусе, ведь ее брат является российским военным, и Анна им очень гордится, судя по совместным фото.

"Братка мой в Москве меня встретил", – выложил в январе 2023 года снимки с сестрой Никита Смирнов. На фото спортсменка в шапке российских оккупантов и показывает пальцами букву V, которой военные РФ маркируют свою технику. Если это не поддержка войны в Украине, то что?

Также чемпионат РФ этого года во Владикавказе закончился для Смирновой только 6-м местом в личном первенстве, а в системе отбора – 8-м. То есть Анна – явно не спортсмен уровня чемпионата мира. О чем знает и сама фехтовальщица.

"Как же много энергии уходит после соревнований, после сборов и тренировок! Все идет тяжело, с большим трудом, и нет уверенности в том, что это все оправдано… Иногда я думаю, что стучусь в закрытую дверь… Но вспоминаю, какую работу проделала за все это время, через что мне пришлось пройти и какой сильной я стала. Вижу и чувствую прогресс – это то, на что я опираюсь сейчас. Именно это помогает мне не опускать руки", – писала Смирнова в своем Instagram.

У Анны, которая родом из Барнаула, но сейчас живет в подмосковных Химках, были проблемы с деньгами, результатами и выездом на соревнования.

"Вопрос зарплаты стал приоритетом и моим перманентным беспокойством, а международные соревнования счастливым прошлым. Много вопросов: "А что дальше? Чем мне заниматься? Как зарабатывать себе на жизнь?". И ответов у меня на них пока что нет", – жаловалась спортсменка буквально в конце апреля.

И тут неожиданно далеко не первую саблистку РФ везут на чемпионат мира. И она по сетке в 1/32 финала попадается именно украинке, с треском проигрывает и устраивает демарш. Все это выглядит как какая-то подстава. Только "мыслители"-агрессоры, скорее всего, наделись, что Харлан откажется от боя. Но Министерство спорта Украины как раз отменило бойкот, Ольга вышла на дорожку – и Смирновой пришлось импровизировать.

А когда позорная акция протеста россиянки не сработала, пришлось вмешаться покровителям РФ в международной федерации.

Отметим, что Ольга стала первой украинкой, которая сразилась с представительницей РФ в фехтовании после снятия запрета Минспорта на поединки против агрессоров. Накануне с дуэли с Вадимом Анохиным снялся Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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