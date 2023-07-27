Судьи чемпионата мира по фехтованию отклонили апелляцию россиянки Анны Смирновой на результат матча с украинкой Ольгой Харлан. Представительница страны-агрессора устроила настоящий цирк – она отказалась принимать поражение и покидать дорожку после того, как наша соотечественница не стала пожимать ей руку.

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Об этом информирует портала Чемпионат.com. Смирнова оспорила итог поединка, настаивая на том, что Харлан нарушила регламент Международной федерации фехтования (FIE) и должна быть дисквалифицирована. Россиянка начала корчить из себя невинную жертву агрессии со стороны украинки и 50 минут прождала решения судей.

В итоге рефери приняли решение в пользу Ольги. Харлан прошла в следующий раунд соревнований, где встретится с Иоанной Илиевой из Болгарии.

Отметим, что Ольга стала первой украинкой, которая сразилась с представительницей РФ в фехтовании после снятия запрета Минспорта на поединки против агрессоров. Накануне с дуэли с Вадимом Анохиным снялся Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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