Россиянка устроила цирк на ЧМ после поражения от Харлан, которая отказалась пожимать ей руку

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победно стартовала на чемпионате мира в Милане. В 1/32 финала обладательница олимпийского "золота" Пекина-2008 победила россиянку Анну Смирнову, после чего отказалась пожимать сопернице руку. В ответ представительница страны-агрессорки устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку.

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Наша соотечественница доминировала на протяжении всего поединка и уверенно взяла верх со счетом 15:7. Сразу после завершения дуэли россиянка направилась пожать руку сопернице, но Ольга ответила отказом.

32-летняя украинка решила воспользоваться ковидным протоколом и поприветствовала оппонентку, выставив шпагу вперед, а затем что-то сказала атлетке из России и покинула дорожку. Этот поступок Харлан буквально взбесил Смирнову. Она отказалась спускаться с помоста и демонстративно уселась на нем на стуле.

Россиянка решила, что без рукопожатия матч не может быть объявлен завершенным, а Ольга за отказ должна быть дисквалифицирована. Несколько раз к фехтовальщице из РФ подходили арбитры, требуя чтобы она перестала из себя корчить невинную жертву.

В результате Смирнов провела на дорожке почти час, а жюри объявило победительницей схватки Харлан. Ожидается, что россиянка подаст протест на это решение.

Отметим, что Ольга стала первой украинкой, которая сразилась с представительницей РФ в фехтовании, после снятия запрета Минспорта на поединки против агрессоров. Накануне с дуэли с Вадимом Анохиным снялся Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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