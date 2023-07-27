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Россиянка устроила цирк на ЧМ после поражения от Харлан, которая отказалась пожимать ей руку

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
11,3 т.
Россиянка устроила цирк на ЧМ после поражения от Харлан, которая отказалась пожимать ей руку

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан победно стартовала на чемпионате мира в Милане. В 1/32 финала обладательница олимпийского "золота" Пекина-2008 победила россиянку Анну Смирнову, после чего отказалась пожимать сопернице руку. В ответ представительница страны-агрессорки устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку.

Видео дня

Наша соотечественница доминировала на протяжении всего поединка и уверенно взяла верх со счетом 15:7. Сразу после завершения дуэли россиянка направилась пожать руку сопернице, но Ольга ответила отказом.

Россиянка устроила цирк на ЧМ после поражения от Харлан, которая отказалась пожимать ей руку

32-летняя украинка решила воспользоваться ковидным протоколом и поприветствовала оппонентку, выставив шпагу вперед, а затем что-то сказала атлетке из России и покинула дорожку. Этот поступок Харлан буквально взбесил Смирнову. Она отказалась спускаться с помоста и демонстративно уселась на нем на стуле.

Россиянка устроила цирк на ЧМ после поражения от Харлан, которая отказалась пожимать ей руку

Россиянка решила, что без рукопожатия матч не может быть объявлен завершенным, а Ольга за отказ должна быть дисквалифицирована. Несколько раз к фехтовальщице из РФ подходили арбитры, требуя чтобы она перестала из себя корчить невинную жертву.

Россиянка устроила цирк на ЧМ после поражения от Харлан, которая отказалась пожимать ей руку

В результате Смирнов провела на дорожке почти час, а жюри объявило победительницей схватки Харлан. Ожидается, что россиянка подаст протест на это решение.

Россиянка устроила цирк на ЧМ после поражения от Харлан, которая отказалась пожимать ей руку

Отметим, что Ольга стала первой украинкой, которая сразилась с представительницей РФ в фехтовании, после снятия запрета Минспорта на поединки против агрессоров. Накануне с дуэли с Вадимом Анохиным снялся Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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