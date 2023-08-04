'Почему мы проиграли?' В России заявили о своем фиаско в скандале с боем Харлан на ЧМ

Российские пропагандисты возмутились отсутствием реакции со стороны государственных структур на скандал с фехтовальщицей Анной Смирновой, которой отказалась подавать руку Ольга Харлан. Так называемые журналисты обвинили чиновников и спортивных функционеров в том, что "мы постоянно боимся, как бы не обидеть руководителей мирового спорта".

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Об этом в своем материале "Молчание – золото? Почему мы проиграли пиар-поединок в деле о рукопожатии в фехтовании" написало издание "Спорт-Экспресс". Оно отметило, что лишь глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков как-то отреагировал скандальную ситуацию на чемпионате мира в Милане.

"Реальность последних лет и весь современный мир постправды показывает: десятки кулуарных договоренностей в мире большого спорта отправлены в утиль исключительно из-за общественного резонанса, геополитического фона и прочих непреодолимых обстоятельств. Мы постоянно боимся, как бы не обидеть руководителей мирового спорта, которые якобы сохраняют симпатию к России, в то время как наши оппоненты цинично давят на чиновников через СМИ. Результат вы можете оценить, взглянув на список отечественных участников международных соревнований за последние полтора года", – написали пропагандисты.

Напомним, Харлан победила Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, после чего та устроила настоящий цирк прямо на дорожке.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который россиянка написала на Ольгу. В результате международная федерация дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям. Также российские пропагандисты выдали нелепый фейк о Харлан.

Как сообщал OBOZREVATEL, после громкой реакции в мировых СМИ на скандал с дисквалификацией Ольги Харлан МОК принял сенсационное решение по украинке. Позже появилось видеодоказательство, что Ольга была отстранена от ЧМ после давления со стороны России на организаторов турнира.

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