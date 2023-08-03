Верховна Рада решила, что делать с Харлан и россиянкой, которая пыталась подставить украинку на ЧМ по фехтованию

В Верховной Раде зарегистрирован проект обращения к парламентам и правительствам демократических стран, Международному олимпийскому комитету (МОК), международным спортивным федерациям с призывом осудить незаконную дисквалификацию Международной федерацией фехтования (FIE) украинской саблистки Ольги Харлан. Автором проекта постановления №9554 является народный депутат Украины Андрей Кожемякин.

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Соавторами законодательной инициативы стали Жан Беленюк ("Слуга народа"), Анатолий Костюх и Василий Мокан (оба из "Слуги народа"), а также Григорий Суркис (группа "Платформа за жизнь и мир").

В тексте, опубликованном на сайте ВР, отмечается, что Верховная Рада Украины полностью поддерживает достойный поступок нашей олимпийской чемпионки и решительно осуждает позорное решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки, а также призывает FIE:

полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения;

привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан;

пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу.

В ходе обсуждения члены Комитета отметили, что поскольку решение Международной федерации фехтования не отменяет дисквалификацию Ольги Харлан, а лишь приостанавливает свое решение и подтверждает его правильность, то есть и дальше считает ее виновной, это оставляет возможность для повторения подобных провокаций как в фехтовании, так и и других видах спорта, в правилах которых предусмотрены обязательные рукопожатия или поклон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже появилось видеодоказательство, что Харлан была дисквалифицирована после давления со стороны России на организаторов турнира

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