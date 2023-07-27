Появилось фото доноса российской фехтовальщицы на Харлан на ЧМ-2023

Российская фехтовальщица Анна Смирнова обвинила украинку Ольгу Харлан в нарушении регламента проведения поединка на чемпионате мира-2023. Представительница страны-агрессора устроила демарш после того, как наша обладательница "золота" Олимпиады-2008 отказалась пожимать ей руку, и подала протест на результат матча.

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Соответствующее фото опубликовал сайт пропагандистского телеканала "Матч ТВ". В письме за подписью Смирновой говорится, что Харлан должна быть наказана за свое поведение. Атлетка из РФ в своих призывах использовала множество восклицательных знаков, демонстрируя свое негодование.

"Отказ соперника отсалютовать противнику, арбитру и зрителям перед началом поединка или после последнего удара наказывается черной карточкой. После поединка Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой и должна быть наказана! Харлан отказалась от рукопожатия! Этого не должно было произойти, и это является нарушением правил!" – написала саблистка.

Протест Смирновой был отклонен, и победительницей объявили Харлан. Однако руководство Международной федерации фехтования (FIE), которой до начала войны в Украине руководил российский олигарх Алишер Усманов, позднее дисквалифицировало Ольгу.

Отметим, что в социальных сетях есть фото россиянки с братом, который служит в вооруженных силах РФ.

Отметим, что Харлан стала первой украинкой, которая воевала с представительницей РФ в фехтовании после снятия запрета Минспорта на поединки против агрессоров. Накануне с дуэли с Вадимом Анохиным снялся Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE стала первой международной федерацией, которая позволила принимать участие представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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