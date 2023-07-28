Международная федерация отменила дисквалификацию Харлан на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан сможет выступить в командном турнире на чемпионате мира 2023 года в Милане. Международная федерация фехтования (FIE) решила приостановить действие дисквалификации нашей спортсменки на первенстве за отказ жать руку россиянке Анне Смирновой.

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Об этом информирует авторитетное издание La Repubblica. Исполком FIE принял к сведению апелляцию нашей соотечественницы и отменил действие так называемой черной карточки. В частности, федерация согласилась с тем, что Харлан имела право не пожимать руку сопернице, так как на первенстве в Милане все еще действует ковидный протокол, по которому фехтовальщики приветствуют друг друга касанием клинков.

Кроме того, в FIE отреагировали на призыв Международного олимпийского комитета (МОК) с уважением относиться к позиции украинских спортсменов, которые отказываются приветствовать россиян и беларусов.

Таким образом, Харлан сможет принять участие в командном турнире ЧМ-2023, который является решающим для квалификации на Олимпийские игры-2024. К слову, на соревнования в Париже в индивидуальном зачете Ольга получила специальное приглашение от МОК. Отметим, что сборная Украины в первом раунде мирового первенства 29 июля сразится с командой Узбекистана.

Напомним, Харлан отказалась приветствовать россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. Она подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за Харлан и готовится подать апелляцию на ее дисквалификацию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира. Также она рассказала, что не примет участие в командном турнире.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил МОК в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке.

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