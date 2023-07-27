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Харлан после победы над россиянкой дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтования

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,9 т.
Ольга Харлан

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан исключили из числа участниц чемпионата мира 2023 года в Милане после ее победы над россиянкой Анной Смирновой. Олимпийская чемпионка Пекина-2008 не значится в игровой сетке в соревнованиях саблисток.

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На официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE) Харлан обозначена как исключенная спортсменка на турнире. Более того, болгарская саблистка Йоанна Илиева уже записана в число участников 1/8 финала ЧМ.

Харлан после победы над россиянкой дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтования
Харлан после победы над россиянкой дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтования
Харлан после победы над россиянкой дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтования

Причины санкций в отношении украинки пока не называются, однако очевидно, что они приняты после того, как Ольга отказалась пожимать руку Смирновой. Представительница страны-агрессора устроила настоящий цирк, не желая покидать дорожку после поражения, и подала апелляцию на результат.

Харлан после победы над россиянкой дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтования

Судьи ЧМ отклонили претензию россиянки и назвали победительницей дуэли Харлан. Однако руководство FIE, которой до начала войны в Украине руководил олигарх из РФ Алишер Усманов, решило наказать Ольгу.

Харлан после победы над россиянкой дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтования

Отметим, что Харлан стала первой украинкой, которая сразилась с представительницей РФ в фехтовании после снятия запрета Минспорта на поединки против агрессоров. Накануне с дуэли с Вадимом Анохиным снялся Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE стала первой международной федерацией, которая разрешила участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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