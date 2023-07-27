Харлан после победы над россиянкой дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтования

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан исключили из числа участниц чемпионата мира 2023 года в Милане после ее победы над россиянкой Анной Смирновой. Олимпийская чемпионка Пекина-2008 не значится в игровой сетке в соревнованиях саблисток.

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На официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE) Харлан обозначена как исключенная спортсменка на турнире. Более того, болгарская саблистка Йоанна Илиева уже записана в число участников 1/8 финала ЧМ.

Причины санкций в отношении украинки пока не называются, однако очевидно, что они приняты после того, как Ольга отказалась пожимать руку Смирновой. Представительница страны-агрессора устроила настоящий цирк, не желая покидать дорожку после поражения, и подала апелляцию на результат.

Судьи ЧМ отклонили претензию россиянки и назвали победительницей дуэли Харлан. Однако руководство FIE, которой до начала войны в Украине руководил олигарх из РФ Алишер Усманов, решило наказать Ольгу.

Отметим, что Харлан стала первой украинкой, которая сразилась с представительницей РФ в фехтовании после снятия запрета Минспорта на поединки против агрессоров. Накануне с дуэли с Вадимом Анохиным снялся Игорь Рейзлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE стала первой международной федерацией, которая разрешила участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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